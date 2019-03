"Stranger Things 3" in rampa di lancio: "Non siamo più ragazzini"

I nostalgici degli anni 80 e in particolare dei film di fantascienza e horror di quel decennio, hanno già messo l'appunto sull'agenda. Il 4 luglio quest'anno non sarà solo la data dell'Independence Day americano ma anche quello della pubblicazione della terza stagione di "Stranger Things", serie diventata ormai di culto dove un gruppo di ragazzi si trova a combattere le entità malefiche provenienti della dimensione parallela del "Sottosopra". Ma nel trailer, diffuso pochi giorni fa, uno dei protagonisti avverte: "Non siamo più ragazzini". Ecco come sono cambiati dalla loro prima apparizione nel 2016.