L'attore Richard Berry nella bufera, la figlia lo accusa di incesto e stupro

Richard Berry , attore francese protagonista di molti film da "Il suonatore di violino" a "Il rompiballe" oltre che regista de "L'immortale" con Jean Reno è nella bufera. La figlia maggiore Coline Hiegel Berry ha infatti presentato una denuncia per "atti di stupro incestuoso o violenza sessuale e corruzione minorile". I fatti di cui parla la donna, ora 45enne, risalgono a quando ne aveva tra i 10 e i 14. All'epoca il padre l'avrebbe costretta, come racconta Coline, a "baciarlo sulla bocca con la lingua" e a "giochi sessuali" con la sua compagna di allora la cantante americana Jeane Manson.

Berry nega in blocco le accuse: "Smentisco con tutte le mie forze e senza alcuna ambiguità queste immonde accuse", ha detto a Le Monde: "Non ho mai avuto rapporti impropri o incestuosi con Coline o con nessuno dei miei figli. Anche ripetute cento volte, dalla stampa o da qualsiasi altrimenti non sono altro che una bugia". Nega con decisione anche la compagna dell'attore, all'epoca dei presunti fatti, che parla di "regolamento di conti familiare".

Coline Berry ribatte invece, anche con alcuni post su Instagram nei quali spiega la sua versione dei fatti, che la sua denuncia è "un atto grave, pensato e ponderato".

E in Francia scoppia la polemica. In un articolo Le Monde cita la denuncia presentata il 21 gennaio da Coline contro suo padre e in particolare i "giochi sessuali" a cui Richard Berry e la sua compagna l'avrebbero spinta durante i fine settimana in cui avevano la custodia di Coline (nata dalla relazione di Berry con Catherine Hiegel) e della figlia della Manson: "Dovevo toccare gli organi sessuali suoi e della sua compagna e mettere la bocca sul suo sesso...", denuncia la figlia dell'attore 70enne.

Dopo il divorzio da Jeane Manson, Berry si è risposato con l'attrice franco-britannica Jessica Forde dalla quale ha avuto una figlia nel 1992, l'attrice Joséphine. Dopo il divorzio dalla Forde è nuovamente salito all'altare con l'attuale moglie Pascale Louange con la quale ha avuto un'altra figlia Mila, nata nel 2014.

La madre di Coline, l'attrice Catherine Hiegel, ha mostrato sin dall'inizio sostegno alla figlia.



