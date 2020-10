Matthew McConaughey: "A 18 anni fui stuprato da un uomo nel retro di un furgone"

Nel suo memoir "Greenlinghts" l'attore Matthew McConaughey non ha nascosto nulla della sua vita, raccontando anche i dettagli più dolorosi. Il premio Oscar ha infatti svelato: "Fui ricattato per fare sesso per la prima volta a 15 anni. Ero certo che sarei andato all’inferno". Tre anni dopo subì un altro trauma: “A 18 anni fui violentato da un uomo nel retro di un furgone, mentre ero privo di sensi"

"Non mi sono sentito una vittima" - "Ero certo che sarei andato all’inferno per quel sesso pre-matrimoniale", ha scritto ricordando la sua prima volta. "Oggi spero davvero che non sia così. Non mi sono sentito una vittima. Avevo tante prove intorno a me del fatto che il mondo stava cospirando per rendermi felice”.

Attivo contro gli abusi - E' la prima volta che McConaughey parla pubblicamente di queste vicende, ma in passato aveva già supportato iniziative contro gli abusi sessuale. Nel 2006 aveva infatti partecipato attivamente al programma di eliminazione degli stupri promosso dall'Università del Texas, ed era stato visto sorvegliare le strade buie del campus per accertarsi che gli studenti rientrassero in sicurezza.

