I cimeli legati alle leggende della musica hanno un grande fascino e spesso anche un enorme valore economico. È il caso degli oggetti che il 30 aprile verranno messi all'asta a Londra presso la casa d'aste Propstore, specializzata nella vendita di "tesori" legati al mondo dell'intrattenimento a 360 gradi. Collezionisti e appassionati si sfideranno a colpi di offerte sempre più alte per portarsi a casa più di 400 oggetti appartenuti a icone del pop e del rock come Jimi Hendrix, George Michael, Freddie Mercury, Slash e John Lennon. L'esperto Mark Hochman parla di un valore complessivo previsto superiore a 1,7 milioni di euro.