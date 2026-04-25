Londra, oltre 400 tesori musicali battuti all'asta: vera protagonista la chitarra di Slash
I migliori offerenti potranno portarsi a casa oggetti preziosi come l'ultimo autografo del cantante dei Beatles e il microfono usato da Freddie Mercury
La Gibson Les Paul '59 Custom Shop © Instagram
I cimeli legati alle leggende della musica hanno un grande fascino e spesso anche un enorme valore economico. È il caso degli oggetti che il 30 aprile verranno messi all'asta a Londra presso la casa d'aste Propstore, specializzata nella vendita di "tesori" legati al mondo dell'intrattenimento a 360 gradi. Collezionisti e appassionati si sfideranno a colpi di offerte sempre più alte per portarsi a casa più di 400 oggetti appartenuti a icone del pop e del rock come Jimi Hendrix, George Michael, Freddie Mercury, Slash e John Lennon. L'esperto Mark Hochman parla di un valore complessivo previsto superiore a 1,7 milioni di euro.
Quali sono i cimeli più ambiti?
Tra gli oggetti battuti all'asta ci saranno poster e abiti di scena, oltre agli immancabili strumenti musicali che hanno accompagnato le carriere di alcuni degli artisti più amati di sempre. Tra questi, il più ambito potrebbe essere la Gibson Les Paul '59 Custom Shop appartenuta al chitarrista dei Guns N' Roses Slash. La stima di prevendita oscilla tra i 170mila e i 340mila euro, il che la rende il lotto più costoso dell'intero catalogo. Non stupisce che ancor prima dell'inizio ufficiale dell'asta siano già arrivate numerose offerte telefoniche per la leggendaria chitarra.
Tra i cimeli più attesi c'è anche il microfono placcato in oro realizzato per Freddie Mercury, il cui valore stimato si aggira dai 35mila ai 70mila euro. Proviene dalla collezione storica dei Queen ed è stato definito da Hochman come "l'oggetto più visto alle nostre aste dagli anni '80".
La rarità legata a John Lennon
Restando in tema di rarità, Propstore metterà in vendita anche un poster promozionale di "Double Fantasy" sul quale sono presenti gli autografi di John Lennon e Yoko Ono. A rendere l'oggetto particolarmente prezioso è la sua storia: il leggendario cantante dei Beatles ha firmato il poster la mattina dell'8 dicembre 1980, poche ore prima del suo omicidio a opera di Mark David Chapman. Gli esperti ritengono quindi che quello presente sull'oggetto sia l'ultimo autografo realizzato da Lennon prima della sua morte. Il valore stimato del cimelio oscilla dai 70mila ai 140mila euro.
Tra gli altri oggetti all'asta vale la pena citare una giacca di George Michael autenticata dal team di ricerca di Propstore. Inoltre, verranno venduti anche tesori legati a star contemporanee come Ed Sheeran e Little Mix.