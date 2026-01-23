Il 23 gennaio 1986 il primo gruppo di artisti entra a far parte della Hall. Tra questi, Elvis Presley, James Brown, Chuck Barry, Ray Charles, Little Richard e Jerry Lee Lewis. Seguono Sam Cooke, Fats Domino, The Everly Brothers, Alan Freed, John Hammond, Buddy Holly, Robert Johnson, Sam Philips, Jimmie Rodgers e Jimmy Yancey. La lista si allunga di anno in anno, e per farvi parte devono essere trascorsi almeno 25 anni dalla pubblicazione del primo disco. Quattro le categorie in cui vengono inseriti i nomi: Performer, dedicata a cantanti e musicisti, Non-Performer, quindi scrittori di canzoni, produttori, DJ e giornalisti, Early Influence che include i precursori del rock and roll e infine Sidemen, ovvero veterani e concertisti.