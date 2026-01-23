Rock and Roll Hall of Fame, 40 anni fa i primi nomi a entrare nel museo
Tra i cantanti e i musicisti più influenti della storia della musica, ogni anno ne vengono ammessi dai cinque ai sette
Un unico luogo per centinaia di icone della musica a Cleveland. Da fondazione a museo, la Rock and Roll Hall of Fame nel corso degli anni ha collezionato in Ohio nomi di pionieri che hanno plasmato il rock and roll e la cultura musicale moderna. Solo per citarne alcuni, Beatles, Rolling Stones, Queen, AC/DC, Metallica e Michael Jackson.
I primi di una lunga lista
Il 23 gennaio 1986 il primo gruppo di artisti entra a far parte della Hall. Tra questi, Elvis Presley, James Brown, Chuck Barry, Ray Charles, Little Richard e Jerry Lee Lewis. Seguono Sam Cooke, Fats Domino, The Everly Brothers, Alan Freed, John Hammond, Buddy Holly, Robert Johnson, Sam Philips, Jimmie Rodgers e Jimmy Yancey. La lista si allunga di anno in anno, e per farvi parte devono essere trascorsi almeno 25 anni dalla pubblicazione del primo disco. Quattro le categorie in cui vengono inseriti i nomi: Performer, dedicata a cantanti e musicisti, Non-Performer, quindi scrittori di canzoni, produttori, DJ e giornalisti, Early Influence che include i precursori del rock and roll e infine Sidemen, ovvero veterani e concertisti.
Prima la fondazione, poi il museo
Nel 1983 nasce la Rock and Roll Hall of Fame Foundation e solo più tardi, nel 1995 Yoko Ono e Little Richard insieme ad altri tagliano il nastro per l'inaugurazione del museo sul Lago Erie a Cleveland. La cerimonia che celebra i nuovi ammessi, invece, si svolge a New York. Una scelta che ha scaturito tensioni tra la Hall of Fame e la Fondazione, per poi arrivare a un accordo nel 2007 quando fu stabilito che l'evento si sarebbe tenuto a Cleveland ogni tre anni dal 2009 in poi.
I criteri di selezione
L'ingresso dei nomi da proporre nella Hall of Fame lo determina una commissione dedicata. In un secondo momento la votazione di esperti, accademici, produttori giornalisti. Il numero di ammissioni per ogni anno si aggira fra cinque e sette.
I big degli ultimi anni
Nel corso di questi dieci anni il grande elenco dei mostri sacri del rock and roll si è arricchito di nomi quali Deep Purple, Bon Jovi, Dire Straits, The Cure, Ozzy Osbourne, Nine Inch Nails, Kate Bush e Cher. Non resta che attendere per scoprire chi rientrerà nella lista del 2026.