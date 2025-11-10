Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
celebrazione

Cindy Lauper, White Stripes e Soudgarden nella Rock and Roll Hall of Fame

La cerimonia al Peacock Theater di Los Angeles. La storica band di Seattle ha reso omaggio al loro indimenticato frontman Chris Cornell con una reunion sul palco

10 Nov 2025 - 10:27
© IPA

© IPA

Cyndi Lauper, Outkast, White Stripes e Soundgarden sono ufficialmente tra i membri della Rock and Roll Hall of Fame, il pantheon degli artisti più stimati e amati della musica. La cerimonia si è svolta al Peacock Theater di Los Angeles. Cyndi Lauper, che ha fatto irruzione sulla scena pop con un look punk colorato e brani contagiosi come "Girls Just Wanna Have Fun", "True Colors" e "Time After Time", è stata introdotta dal cantante dei Pink Pony Club, Chappell Roan.

Jack White sul palco

 Per la band rock di Detroit dei White Stripes, nota per "Seven Nation Army" e "Fell in Love with a Girl", il cantante Iggy Pop ha tenuto un discorso esuberante, costellato di parolacce e delle sue personali impressioni sul sound "rauco" della band. Il cantante e chitarrista Jack White ha accettato l'invito a nome suo e della batterista Meg White, che non era presente. Ha citato una lunga lista di artisti e gruppi del settore prima di aggiungere: "Ai senzatetto, agli indifesi e ai dimenticati, diciamo sempre grazie".

Reunion dei Soundgarden

  Tra gli altri artisti americani inseriti nella Hall of Fame anche gli Outkast, che hanno scalato le classifiche con "Hey Ya", "Ms. Jackson" e "The Way You Move", e la band grunge di Seattle Soundgarden, che hanno reso omaggio al loro indimenticato frontman Chris Cornell. A presentare quest'ultimi è stato Jim Carrey che ha ricordato quando li ospitò Saturday Night Live nel 1996: "Chris Cornell aveva una presenza autentica e sconvolgente. Guardarlo negli occhi era come fissare l’eternità". Sul palco è salita anche Lily Cornell, figlia del cantante scomparso, che ha commosso tutti spiegando: “Sono davvero felice che mio padre abbia potuto fare musica con i suoi amici". Ai membri storici Kim Thayil, Matt Cameron e Ben Shepherd si stati aggiunti l’ex bassista Hiro Yamamoto, il chitarrista dei Pearl Jam Mike McCready e da Taylor Momsen dei Pretty Reckless con cui hanno suonato “Rusty Cage”, seguita da "Black Hole Sun", coadiuvati da Brandi Carlile e Jerry Cantrell degli Alice In Chains.

Omaggio postumo a Joe Cocker

 Il cantante inglese Joe Cocker, scomparso nel 2014, è stato inserito postumo per onorare la sua musica blues, celebrata in brani come "You Are So Beautiful", la sua cover di "With a Little Help from My Friends" dei Beatles e il duetto con Jennifer Warnes "Up Where We Belong", vincitore di un Grammy. L'innovativo trio hip-hop newyorkese Salt-N-Pepa è stato insignito del Musical Influence Award per le sue hit "Let's Talk About Sex", "Push It" e "Shoop", che celebrano l'indipendenza femminile con una sessualità giocosa in un genere a predominanza maschile. Il pianista inglese Nicky Hopkins ha ricevuto il Musical Excellence Award per il suo lavoro con superstar come i Rolling Stones, gli Who, David Bowie e i Beatles. L'evento ha visto esibizioni di Elton John, Bryan Adams, Olivia Rodrigo, Twenty One Pilots, Doja Cat, Tyler, the Creator e molti altri artisti.

cindy lauper
white stripes
musica

Sullo stesso tema