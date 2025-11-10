Cindy Lauper, White Stripes e Soudgarden nella Rock and Roll Hall of Fame

Tra gli altri artisti americani inseriti nella Hall of Fame anche gli Outkast, che hanno scalato le classifiche con "Hey Ya", "Ms. Jackson" e "The Way You Move", e la band grunge di Seattle Soundgarden, che hanno reso omaggio al loro indimenticato frontman Chris Cornell. A presentare quest'ultimi è stato Jim Carrey che ha ricordato quando li ospitò Saturday Night Live nel 1996: "Chris Cornell aveva una presenza autentica e sconvolgente. Guardarlo negli occhi era come fissare l’eternità". Sul palco è salita anche Lily Cornell, figlia del cantante scomparso, che ha commosso tutti spiegando: “Sono davvero felice che mio padre abbia potuto fare musica con i suoi amici". Ai membri storici Kim Thayil, Matt Cameron e Ben Shepherd si stati aggiunti l’ex bassista Hiro Yamamoto, il chitarrista dei Pearl Jam Mike McCready e da Taylor Momsen dei Pretty Reckless con cui hanno suonato “Rusty Cage”, seguita da "Black Hole Sun", coadiuvati da Brandi Carlile e Jerry Cantrell degli Alice In Chains.