A 70 anni Cyndi Lauper annuncia il suo tour d'addio

Siciliana da parte di madre, due volte premio Grammy, la cantante non ha dato spiegazioni sul suo addio alla vita on the road. Intanto Cyndi sarà al TCL Chinese Theatre di Hollywood per la cerimonia dell'impronta delle mani. Durante la sua carriera ha sformato canzoni cult come "Time after Time" e "She Bop", oltre alla mitica "Girl Just Wanna Have Fun", colonna sonora di tante marce per i diritti delle donne, passando dal successo planetario negli anni 80, all'attivismo per tutte le cause progressiste, in prima battuta quelle dei Lgbtq, contro l'Aids e contro la fame nel mondo (vedi il concerto del 1985 "We Are the World" con Michael Jackson, Lionel Richie, Bob Dylan, Bruce Springsteen e tanti altri grandi).