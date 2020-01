Depeche Mode, Whitney Houston, Nine Inch Nails... ecco i nuovi ingressi nella Rock’n’roll Hall of Fame

Depeche Mode, i Doobie Brothers, Whitney Houston, Notorious B.I.G., i Nine Inch Nails e i T. Rex. Sono i sei nuovi ingressi nella Rock’n’roll Hall of Fame . L’organizzazione di Cleveland, Ohio, ha comunicato i nomi per il 2020 annunciando anche che la cerimonia per la consegna dei premi verrà trasmessa in diretta tv su HBO il 2 maggio dall’Auditorium pubblico di Cleveland, Ohio.



Si tratta della trentacinquesima kermesse legata alla consegna dei premi per i nuovi arrivati nella Hall of Fame. Si tratterà di una lunga serata di musica dal vivo e di omaggi, per coloro che non sono più presenti. I candidati, tra cui c'erano anche i Kraftwerk, i Motörhead, Rufus featuring Chaka Khan, i Soundgarden e molti altri, che non hanno però raggiunto il sufficiente numero di voti per entrare, devono aver pubblicato la loro prima registrazione commerciale almeno 25 anni prima dell'anno della nomination.

"Siamo incredibilmente onorati", hanno scritto i Depeche Mode sui social: "Di essere stati inclusi tra i prescelti della Rock and Roll Hall of Fame...".

