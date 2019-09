Whitney Houston, annunciate le date del tour con il suo ologramma

"Possono accadere i miracoli, quando ci credi" cantava Whitney Houston insieme a Mariah Carey nel brano When You Believe: il miracolo a cui assisteranno i fan sarà rivedere in concerto la diva del soul americano. Partirà infatti con una data zero in Messico lo show "An Evening With Whitney", dove l'ologramma della cantante, scomparsa nel 2012, interpreterà i suoi successi più amati. Dodici spettacoli tra Regno Unito e Irlanda e poi un tour che per ora non passerà dal nostro Paese. Ma non tutto è perduto: alla tournée dovrebbero aggiungersi altre date, che arriveranno fino agli show negli Stati Uniti previsti per il prossimo autunno.