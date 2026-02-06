Kurt Cobain, all'asta la chitarra di "Smells Like Teen Spirit": "Può valere fino a 5 milioni"
La Fender Mustang del 1966 suonata nel celebre videoclip andrà all'asta il mese prossimo a New York
© Ansa
Simbolo di una generazione, inconfondibile nel suo look: la chitarra suonata dall'icona del rock Kurt Cobain nel brano '"Smells Like Teen Spirit", una Fender Mustang del 1966, andrà all'asta il mese prossimo insieme ad altri cimeli musicali. Una raccolta preziosa di strumenti che hanno fatto la storia della musica rock. La stessa quattrocorde, che rappresenta il pezzo forte della vendita all'incanto, potrebbe essere venduta a 5 milioni di dollari.
Chitarre che hanno segnato un'epoca
Nella collezione di Jim Irsay, ex proprietario della squadra di football Indianapolis Colts, si stima che l'oggetto più costoso della sia proprio la chitarra di Cobain: secondo gli esperti, potrebbe essere venduta fino a 5 milioni di dollari. Un valore che risalta la sua importanza storica e l'interesse, in vertiginoso aumento, per i memorabilia del rock anni Novanta. Nel 2020 era stata venduta anche la chitarra acustica comparsa nel live Unplugged del 1993, per un valore di oltre 6 milioni di dollari.
"È una chitarra talismanica per le persone della mia generazione che hanno vissuto il grunge", ha comnmentato Amelia Walker, responsabile delle collezioni private e della storica casa d'aste londinese Christie's. "Smells Like Teen Spirit" è stato l'inno di quella generazione. Quel video è davvero iconico. Siamo incredibilmente orgogliosi e privilegiati di averlo qui", ha aggiunto. Nella collezione figurano anche chitarre di musicisti scolpiti nella memoria del ventesimo secolo, tra cui David Gilmour dei Pink Floyd, Jerry Garcia dei Grateful Dead, Eric Clapton, John Coltrane e Johnny Cash.
Le memorabilia dei Beatles
Non meno importante la collezione in vendita che riguarda i Beatles, in cui spiccano i testi del successo dei Beatles "Hey Jude" e le chitarre di John Lennon, Paul McCartney e George Harrison. "Questa collezione di strumenti è la più importante mai assemblata per qualcuno che non faceva parte della band", ha dichiarato Walker. "Ci sono cinque chitarre dei Beatles nella sua collezione, così come la prima batteria Ludwig di Ringo Starr e il pianoforte di John Lennon, su cui compose diverse canzoni di Sgt. Pepper". Secondo le previsioni di Christie's, il valore della batteria si aggira attorno ai due milioni di dollari, mentre le chitarre potrebbero essere vendute per circa un milione di dollari.