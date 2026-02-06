"È una chitarra talismanica per le persone della mia generazione che hanno vissuto il grunge", ha comnmentato Amelia Walker, responsabile delle collezioni private e della storica casa d'aste londinese Christie's. "Smells Like Teen Spirit" è stato l'inno di quella generazione. Quel video è davvero iconico. Siamo incredibilmente orgogliosi e privilegiati di averlo qui", ha aggiunto. Nella collezione figurano anche chitarre di musicisti scolpiti nella memoria del ventesimo secolo, tra cui David Gilmour dei Pink Floyd, Jerry Garcia dei Grateful Dead, Eric Clapton, John Coltrane e Johnny Cash.