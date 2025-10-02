Nirvana, chiusa la causa per la copertina di "Nevermind": "Non è pedopornografica"

La sua causa era già stata respinta due volte, una nel 2022, quando il giudice aveva dichiarato che violava il termine di prescrizione decennale (che sarebbe iniziato al compimento del 18° anno di età). Tuttavia, una corte d'appello ha ribaltato la decisione del giudice e ha consentito alla causa di Elden di procedere nel 2023. Nella sentenza più recente, il giudice Fernando M. Olguin ha scritto: "Né la posa, né il punto focale, né l'ambientazione, né il contesto generale suggeriscono che la copertina dell'album mostri comportamenti sessualmente espliciti". "Questa immagine – un'immagine che è molto simile a una foto di famiglia di un bambino nudo che fa il bagno – è chiaramente insufficiente a supportare l'accertamento di pornografia infantile", ha continuato. "La nudità deve essere associata ad altre circostanze che rendono la rappresentazione visiva lasciva o sessualmente provocante". L'avvocato dei Nirvana, Bert H. Deixler, ha dichiarato: "Siamo lieti che il tribunale abbia chiuso questo caso infondato e liberato i nostri clienti creativi dallo stigma di false accuse".