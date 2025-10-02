Nirvana, chiusa la causa per la copertina di "Nevermind": "Non è pedopornografica"

Un giudice ha respinto definitivamente l'azione giuridica intentata dal ragazzo che appariva nudo sulla copertina dell'album del 1991
Il giudice federale Fernando M. Olguin ha respinto la causa intentata da Spencer Elden che sosteneva che l'immagine di se stesso di 4 mesi sull'album "Nevermind" dei Nirvana fosse pedopornografica. La copertina dell'album, che ha fruttato ai suoi genitori 200 dollari, raffigura il bambino, ora trentenne, nudo, che afferra una banconota da un dollaro attaccata a un amo da pesca in una piscina. Elden aveva inizialmente intentato la causa circa quattro anni fa contro i membri dei Nirvana Dave Grohl e Krist Novoselic e gli eredi di Kurt Cobain, tra gli altri.
La sua causa era già stata respinta due volte, una nel 2022, quando il giudice aveva dichiarato che violava il termine di prescrizione decennale (che sarebbe iniziato al compimento del 18° anno di età). Tuttavia, una corte d'appello ha ribaltato la decisione del giudice e ha consentito alla causa di Elden di procedere nel 2023. Nella sentenza più recente, il giudice Fernando M. Olguin ha scritto: "Né la posa, né il punto focale, né l'ambientazione, né il contesto generale suggeriscono che la copertina dell'album mostri comportamenti sessualmente espliciti". "Questa immagine – un'immagine che è molto simile a una foto di famiglia di un bambino nudo che fa il bagno – è chiaramente insufficiente a supportare l'accertamento di pornografia infantile", ha continuato. "La nudità deve essere associata ad altre circostanze che rendono la rappresentazione visiva lasciva o sessualmente provocante". L'avvocato dei Nirvana, Bert H. Deixler, ha dichiarato: "Siamo lieti che il tribunale abbia chiuso questo caso infondato e liberato i nostri clienti creativi dallo stigma di false accuse".
"Nevermind" uscì il 24 settembre 1991, insieme a canzoni di successo come "Smells Like Teen Spirit" e "Come as You Are". L'album raggiunse la posizione più alta nella Billboard 200 nel gennaio 1992 e successivamente rimase in classifica per 554 settimane. Nel corso del tempo, Elden ha ricreato l'immagine, ne ha firmato copie e ha persino ricevuto benefici economici, secondo la causa. Tuttavia, nel 2018, ha dichiarato a GQ Australia di aver combattuto con l'idea che la sua immagine venisse utilizzata senza il suo permesso. "Di recente, ho pensato: 'E se non mi andasse bene che il mio maledetto pene venisse mostrato a tutti?'", ha detto.
