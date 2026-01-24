Robbie Williams da record: supera i Beatles per numero di album al primo posto
L'ex leader dei Take That incredulo: "Mi sento come il Forrest Gump del pop"
© IPA
Grazie al successo del suo ultimo album Britpop, è diventato l'artista con il maggior numero di dischi arrivati al primo posto delle classifiche nel Regno Unito. Parliamo dell'ex leader dei Take That, Robbie Williams che segna così un nuovo record nella storia della musica inglese, superando addirittura quello dei leggendari Beatles.
Robbie Williams incredulo
"Mi sento come il Forrest Gump del pop" ha dichiarato il cantante, emozionatissimo per questo inaspettato traguardo. L'album è uscito pochi giorni fa, il 16 gennaio, ed è il coronamento di una carriera artistica costellata di successi: dal successo del suo debutto da solista, "Life Thru A Lens" uscito nel 1997, il cantante inglese ha infatti raggiunto il vertice della chart britannica con 16 album e venduto circa 20 milioni di copie nel Regno.
Meglio anche dei Rolling Stones e di Taylor Swift
A decretare il record in queste ore è stata la stessa Official Charts Company, che gestisce le classifiche musicali nel Paese. Oltre ai Beatles (15 album al primo posto), Williams ha superato i Rolling Stones (14), Taylor Swift (14) ed Elvis Presley (13).
L'elastico da Stoke-on-Trent
"È incredibile. Assolutamente incredibile", ha dichiarato il cantante in un'intervista a Bbc News. "Ho sempre detto che il mio successo è stato l'equivalente di allungare un elastico da Stoke-on-Trent (suo luogo di nascita, ndr) alla Luna. Beh, credo che l'elastico si sia appena allungato e ora stia orbitando attorno a Venere. Quello che è successo è semplicemente sensazionale".