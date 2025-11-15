Robbie Williams shock: "Le iniezioni per dimagrire mi stanno rovinando la vista"

Mentre guardava una partita di football americano, Robbie Williams si è reso conto di non riuscire più a distinguere i giocatori in campo. Inizia così il racconto profondamente allarmato del cantante: "Vedevo solo macchie verdi su uno sfondo verde" ha spiegato. Una percezione anomala che, secondo lui, non poteva essere semplicemente attribuita all'età, ma collegata al farmaco per perdere peso che sta assumendo. "Penso che siano le iniezioni. E sì, sono così ossessionato da questo trattamento che probabilmente continuerò finché non perderò la vista da un occhio" ha confessato.