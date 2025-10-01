Robbie Williams rivela: "Ho la sindrome di Tourette, esibirmi dal vivo mi terrorizza"

La popstar nel corso di un podcast ha parlato per la prima volta di questa condizione che rischia di condizionarlo nei concerti
Robbie Williams ha ammesso per la prima volta di aver vissuto segretamente con la sindrome di Tourette. La popstar lo ha fatto nel corso di un'ospitata a un celebre podcast che parla di salute, "I'm ADHD! No You're Not". Robbie ha affermato che la sua Tourette è "invadente", con sfoghi tenuti all'interno, ma i suoi pensieri sono così intensi che nemmeno esibirsi davanti a decine di migliaia di fan in visibilio per lui riesce a spegnerli. "Mi sono appena reso conto di avere la Tourette, ma non emerge - ha raccontato Williams -. Sono pensieri intrusivi che si verificano, l'altro giorno stavo camminando per strada e ho capito che questi pensieri intrusivi sono all'interno della Tourette. Non vengono fuori. Non solo, si potrebbe pensare che uno stadio pieno di persone che ti professano il loro amore funzioni da distrazione, ma qualsiasi cosa sia dentro di me non la sento. Non riesco a recepirla".
A Robbie Williams è già stata diagnosticata un'ADHD (sindrome da deficit di attenzione e iperattività) senza contare che nel corso degli anni ha dovuto affrontare più volte un percorso di riabilitazione, in particolare per l'abuso alcol e droghe. Robbie ha ammesso di aver fatto di recente un test per l'autismo, che è risultato negativo ma ha rivelato "tratti autistici", tra cui l'ansia scatenata dall'abbandono del suo spazio sicuro, il letto. Proprio durante la chiacchierata il cantante ha ammesso di essere ancora terrorizzato dall'idea di andare in tournée, nonostante abbia suonato davanti a stadi e arene esaurite per decenni come cantante solista e, prima ancora, come componente dei Take That.
La sindrome di Tourette è una condizione neurologica ereditaria caratterizzata da suoni e movimenti involontari chiamati tic. Dello stesso disturbo soffre il cantautore scozzese Lewis Capaldi che nel 2023 ha dovuto prendere una pausa dalla musica proprio per questo motivo: il culmine è stato quando a Glastonbury non riuscì a portare a termine la sua esibizione a causa dei tic. Il disturbo ha colpito anche la star Lewis Capaldi, uno dei motivi per cui ha preso una pausa dalla musica nel 2023, dopo che i suoi tic gli hanno impedito di portare a termine un'esibizione a Glastonbury. Anche Billie Eilish ha raccontato di essere affetta da sindrome di Tourette sebbene non in una forma debilitante. Robbie Williams ha spiegato che la sua salute mentale ha influenzato profondamente anche il suo modo di andare in tournée e di suonare dal vivo. "La gente pensa che io sia elettrizzato all'idea di andare in tour e suonare dl vivo - ha detto -. Tutt'altro, in realtà sono terrorizzato".
