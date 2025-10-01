Robbie Williams rivela: "Ho la sindrome di Tourette, esibirmi dal vivo mi terrorizza"

La sindrome di Tourette è una condizione neurologica ereditaria caratterizzata da suoni e movimenti involontari chiamati tic. Dello stesso disturbo soffre il cantautore scozzese Lewis Capaldi che nel 2023 ha dovuto prendere una pausa dalla musica proprio per questo motivo: il culmine è stato quando a Glastonbury non riuscì a portare a termine la sua esibizione a causa dei tic. Il disturbo ha colpito anche la star Lewis Capaldi, uno dei motivi per cui ha preso una pausa dalla musica nel 2023, dopo che i suoi tic gli hanno impedito di portare a termine un'esibizione a Glastonbury. Anche Billie Eilish ha raccontato di essere affetta da sindrome di Tourette sebbene non in una forma debilitante. Robbie Williams ha spiegato che la sua salute mentale ha influenzato profondamente anche il suo modo di andare in tournée e di suonare dal vivo. "La gente pensa che io sia elettrizzato all'idea di andare in tour e suonare dl vivo - ha detto -. Tutt'altro, in realtà sono terrorizzato".