Una tuta futuristica bianca e nera, cifrata con le sue iniziali "RW", ed è subito delirio. Entra in scena così, sulle note di "Rocket", Robbie Williams, l'ex Take That, il divo dei record, lo showman che mette d'accordo intere generazioni, dalle teenager degli anni '90 alle loro figlie anni 2020. Per intonare la sua "Let Me Entertain You" sale su una scala fino in cima alla scenografia per poi calarsi dall'alto a testa in giù: inizia lo show, unica tappa italiana del suo Britpop tour 2025.