Robbie Williams: "A Sanremo nel '94 ero strafatto, non ricordo niente"

Robbie Williams si trova in Italia per presentare il film sulla sua vita, e a proposito dell'esperienza di questi giorni ha raccontato: "Voi italiani non siete precisini come gli inglesi. Quando partecipo a degli show televisivi nel mio Paese, tutto è in ordine con persone vestite in giacca e cravatta. Ieri sono stato a Napoli (per la finale di X Factor, ndr) e dietro le quinte ho visto gente che correva a destra e a sinistra, che urlava e dicevo tra me e me 'quanto amo questo Paese'".