Robbie Williams è una scimmia nel suo biopic: al cinema "Better Man"

La scelta di usare una scimmia, mentre tutti gli altri personaggi del film sono esseri umani, mise subito d'accordo sia il regista che Williams. Lo stesso artista, non a caso, ha dichiarato di essersi sempre sentito come uno scimpanzé che si esibisce, sin da quando da ragazzino cercava di dimostrare al padre che aveva il cosiddetto 'It factor', ossia il carisma per diventare una star. "È la descrizione più autentica in un film di ciò che vuol dire essere una star - ha spiegato Gracey a proposito della scelta dello scimpanzé -. Entrano in una stanza (le star, ndr), non aprono bocca e tutti stanno a guardare". Per quanto affascinante fosse l'idea di Williams come uno scimpanzé che racconta se stesso, a detta di Gracey è stata anche l'elemento che ha reso difficile inizialmente raccogliere finanziamenti per il film.