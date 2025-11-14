Diabete, colpiti quattro milioni di italiani, gli esperti: "Sfida a salute pubblica"

"Una persona su dieci potrebbe sviluppare la malattia entro il 2045. Per questo è necessario rafforzare le politiche di prevenzione e la collaborazione internazionale. Per questo è necessario rafforzare le politiche di prevenzione e la collaborazione internazionale", ricordano gli esperti. Tuttavia, se il diabete di tipo 1 è conosciuto anche come "giovanile", per la sua età di insorgenza precoce, il diabete di tipo 2 pur crescendo con l'età "non è più una malattia dei nonni", come spiega Raffaella Buzzetti, presidente della Società italiana di diabetologia. "Almeno sette persone su dieci con diabete sono in età lavorativa. Anche se oggi l'aspettativa di vita di chi ha diabete ben controllato è simile a quella della popolazione generale, sul benessere, anche sul lavoro, c'è ancora molto da fare", prosegue.