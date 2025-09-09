Diabete, nel mondo quasi una persona su due non sa di averlo

Il 44% delle persone che soffrono di diabete nel mondo non è consapevole di essere affetto dalla malattia. Tuttavia, anche tra chi ha ricevuto una diagnosi ed è in cura per la patologia, solo una piccola parte riesce a gestirla in maniera ottimale. Sono alcuni dei dati che emergono da uno studio condotto dalla University of Washington School of Medicine e pubblicato sulla rivista Lancet Diabetes & Endocrinology.