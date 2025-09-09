Diabete, nel mondo quasi una persona su due non sa di averlo

E solo il 21% di chi ne è consapevole gestisce la malattia in maniera ottimale. Questa patologia colpisce circa il 6% della popolazione mondiale ed è una delle principali cause di morte. Gli studiosi: "Potrebbe diventare un'epidemia silenziosa"
Il 44% delle persone che soffrono di diabete nel mondo non è consapevole di essere affetto dalla malattia. Tuttavia, anche tra chi ha ricevuto una diagnosi ed è in cura per la patologia, solo una piccola parte riesce a gestirla in maniera ottimale. Sono alcuni dei dati che emergono da uno studio condotto dalla University of Washington School of Medicine e pubblicato sulla rivista Lancet Diabetes & Endocrinology.
Il diabete è una delle principali cause di disabilità e morte su scala globale: si stima colpisca 529 milioni di persone, il 6,1% della popolazione mondiale. Una diagnosi tempestiva e, successivamente, un controllo ottimale della malattia sono fondamentali per evitare o contenere le complicanze connesse alla patologia.
Lo studio, che ha analizzato dati provenienti da 204 Paesi del mondo, rivela che ciò non avviene: quasi la metà delle persone con più di quindici anni affette da diabete non è consapevole della propria condizione. Lo scenario è ancora più grave in alcune aree del mondo: nei Paesi dell'Africa Subsahariana meno di un diabetico su cinque sa di essere malato. La situazione, secondo la ricerca, non è rosea neanche per chi è a conoscenza della malattia. Sebbene il 91% riceva una qualche forma di trattamento farmacologico, soltanto il 21% riesce a ottenere una gestione ottimale della patologia.
"Entro il 2050, si prevede che 1,3 miliardi di persone vivano con il diabete; se quasi la metà non sa di avere una condizione di salute grave e potenzialmente mortale, potrebbe facilmente diventare un'epidemia silenziosa", ha detto il primo autore Lauryn Stafford.
