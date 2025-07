Diabete di tipo 2, una dieta “mima digiuno” per agire sulle cause

Il diabete mellito di tipo 2 è una malattia metabolica cronica caratterizzata da elevati livelli di glucosio nel sangue (iperglicemia). Questa condizione si verifica quando il corpo non produce abbastanza insulina o le cellule non riescono a rispondere correttamente all'insulina prodotta, fenomeno noto come insulino-resistenza. "Il nostro punto cardine è applicare studi clinici alle problematiche metaboliche per offrire soluzioni, creando più consapevolezza e utilizzando la nutrizione come strumento preventivo e terapeutico", ha spiegato a TGCOM24 Andrea Ghirardi, Ceo di L-Nutra Europe, leader globale nella tecnologia nutrizionale applicata alla longevità e alla prevenzione delle malattie. Questa realtà ha presentato a Milano il lancio europeo della sua ultima innovazione di tipo terapeutico, che arriva dalla divisione medica L-Nutra Health: una soluzione che si pone come alternativa alla terapia farmacologica - che mira a ridurre - e non in competizione ma complementare ai farmaci GLP-1, che aiutano a controllare i livelli di glucosio e il peso corporeo ma che spesso causano effetti collaterali. Si tratta, nello specifico, di una dieta "mima digiuno" brevettata, a basso indice glicemico e appositamente formulata, frutto di oltre vent'anni di ricerca e di validazione clinica, abbinata a una costante supervisione medica e a una consulenza nutrizionale personalizzata da parte di dietisti registrati.