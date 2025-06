Il sonno profondo "accende la lampadina" nel cervello

Nel loro esperimento, i ricercatori hanno chiesto a novanta volontari di tracciare una serie di punti su uno schermo: un compito apparentemente semplice, che però poteva diventare ancora più facile con un trucchetto da scoprire. Dopo quattro serie di prove, è stato chiesto ai partecipanti di dormire per venti minuti, collegati a un elettroencefalogramma per monitorare il loro sonno.



Dopo il pisolino, i partecipanti sono stati sottoposti a un nuovo test e il 70,6% di loro ha avuto il suo momento "eureka" che ha portato a scoprire il trucchetto per semplificare il compito. La svolta è arrivata nell'85,7% di coloro che avevano raggiunto una fase di sonno profondo, contro il 63,6% di coloro che avevano avuto un sonno leggero e il 55,% di coloro che non erano riusciti ad addormentarsi. Anche lo studio dell'elettroencefalogramma ha dimostrato che il sonno più profondo è associato ai momenti di illuminazione.