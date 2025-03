Problemi del sonno, solo una persona su dieci dice di dormire bene

Secondo il Global Sleep Survey 2025, una persona su 3 afferma di dormire in maniera regolare meno di quattro notti alla settimana. La principale causa dell'insonnia è lo stress, indicato dal 57% degli intervistati. Percentuale che sale al 69% tra in India, al 65% in Thailandia e Giappone, al 61% in Germania. Tra le altre cause dell'insonnia ci sono ansia (46%), problemi finanziari ed economici (31%), problemi di salute mentale (17%) e problemi nelle relazioni familiari (15%).