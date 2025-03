Casa e sonno: piccoli accorgimenti per dormire meglio

la chiave per una notte serena non è solo il materasso giusto o il silenzio perfetto, ma anche una routine serale che aiuti corpo e mente a rilassarsi. Per questo, anche immergersi in una vasca per un bagno caldo può diventare un rituale utile a garantirsi un riposo eccellente. Sì dunque, se lo spazio lo consente, alla vasca da bagno in camera: accappatoio e candele profumate sarà tutto ciò che serve per una routine davvero rilassante.