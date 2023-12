Casa: l'angolo lettura perfetto per piccoli momenti di tranquillità

Le festività sono un turbine di emozioni e di cose da fare: scopri come realizzare un'oasi di pace per goderti un po' di meritato relax

Poltrona e pouf , o divano e chaise longue, sono un invito a distendersi , a lasciare libera la mente di vagare dimenticando per qualche istante il vortice della quotidianità. Poter godere di un piccolo spazio privato è un invito a tenersi lontano dalla frenesia e a ritagliarsi un momento solo per sé immergendosi nella magia di un libro o della buona musica o anche solo di un po' di silenzio e solitudine.

Decidere dove sistemare l'angolo lettura in casa può sembrare banale, ma non lo è. Quando si legge la concentrazione è fondamentale, motivo per cui pace e tranquillità diventano requisiti essenziali. Non tutte le sistemazioni e le stanze sono adatte a questo scopo, ma con gli accorgimenti giusti e le decorazioni più appropriate si può trasformare un angolo della casa in un rifugio di serenità.

SCEGLI UN LUOGO TRANQUILLO: prima di tutto, quando si vuole ricavare un angolo lettura occorre cercare un luogo che sia confacente allo scopo, possibilmente lontano da rumori e distrazioni. Anche l'illuminazione è un elemento fondamentale nella scelta dello spazio: che si attrezzi in prossimità di una finestra per beneficiare della luce naturale oppure ove sia possibile posizionare una lampada con una luce calda per quando fa buio. Anche il contatto con la natura non dovrebbe essere trascurato: l'ideale sarebbe poter posizionare lo spazio lettura accanto a una finestra che da cui si possa godere un affaccio sul giardino o sulla terrazza. Il suggerimento furbo? Circondarsi di piante: il verde domestico , oltre che abbellire e impreziosire gli ambienti, rimanda alla libertà della natura, è un acchiappa odori naturale, ossigena la casa e dona colore e allegria.

ARREDO CONFORTEVOLE E COMODO: per attrezzare la nostra piccola area di relax, puntiamo su una poltrona, oppure un divanetto o anche un pouf, purché comodi e confortevoli. Non solo: mai dimenticare di affiancare un tavolino da fumo o anche un semplice piano d'appoggio (potrebbe essere perfino uno sgabello). Indispensabile per appoggiare una tazza per la tisana o il caffè, gli occhiali quando servono, ma anche riviste, qualche cioccolatino e il telefono. Un suggerimento? Non sistemiamo lo svuota tasche sul tavolino, perché potrebbe riempirsi in men che non si dica senza neppure avere il tempo di accorgersene.

Leggi Anche Casa: cinque tips per una sala pranzo da far invidia agli ospiti

LIBRERIE E SCAFFALI: se angolo lettura deve essere, certo non possono mancare ripiano e contenitori per sistemare i volumi e i dischi, ma anche, per chi li ama, DVD e tutto il materiale video di cui si dispone (videogiochi compresi). Non c'è che l'imbarazzo della scelta: scaffali, ripiani da incasso, ma anche scatole e ceste decorative che completano l'arredo e contribuiscono a mantenere l'ordine in casa. Per dare un tocco di originalità, semaforo verde per dettagli che richiamano hobby e interessi o per oggetti a cui siamo affezionati e a cui teniamo in maniera particolare.



DECORAZIONI E COLORI: per creare l'atmosfera giusta per il rilassamento e la concentrazione, i colori su cui puntare sono quelli che richiamano la natura. Sì dunque ai marroni in tutte le nuance, ai toni del blu e a quelle del verde nelle sfumature che richiamano prati, boschi e distese di campi, capaci di regalare tranquillità. Per completare l'arredo e renderlo personale e unico sono perfetti i quadri alle pareti, così come le fotografie che ricordano i viaggi o i momenti felici, ma soprattutto cuscini e coperte che regalano comfort e coccole.