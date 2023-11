Casa: come arredare il bagno per un effetto "montagna"

Per quanto semplice ed essenziale , può esprimere la personalità di chi vi abita e deve rispondere all'esigenza di far sentire sempre perfettamente a proprio agio . Per gli amanti della montagna e della sua magia bastano piccoli dettagli per avere una stanza perfetta per i propri desideri .

IL LEGNO, DALLA BOISERIE ALLA TOILETTE: il legno è ideale in qualsiasi ambiente e si adatta perfettamente a qualsiasi stile di arredo. Si tratta di un materiale che non può proprio mancare nel bagno di chi vuole ispirarsi alla montagna e non solo per il fascino di nodi e resina. Tra i criteri per scegliere il materiale più adatto allo stile di chi si accinge ad arredare ispirandosi ai monti, vi è certamente il gusto delle abitazioni di quelle zone: oggi si prediligono legni dalle venature meno fitte e tavole più ampie, posizionate in senso orizzontale per un risultato minimal e contemporaneo. Per questo tipo di rivestimento il legno più adatto è quello di abete, il rovere invece è perfetto per il parquet, opportunamente trattato in maniera da essere utilizzato anche nel bagno. Anche il legno di cirmolo, che cresce ad altitudini elevate ed è ricco di oli essenziali benefici, è uno dei materiali ai quali si può fare riferimento per un locale in perfetto mountain style.

LA PIETRA, DALLA DOCCIA AL PAVIMENTO: anche la pietra, naturale e tutt'altro che fredda, la fa da padrone nel bagno che si ispira alle altitudini. Realizzare una parete in pietra è un’idea vincente per caratterizzare un locale moderno con eleganza e discrezione. I bagni con rivestimento in pietra sono, infatti, una tendenza di stile che si può applicare con successo nei bagni di design che vogliono conciliare eleganza e funzionalità. La pietra naturale si distingue per la sua bellezza: la pietra vera è un materiale da sempre utilizzato in edilizia, dove le differenze di colore, dimensioni e texture tridimensionale sono una specifica caratteristica e ne costituiscono l'originalità. I rivestimenti sono di solito finalizzati alla creazione di una parete tipo muro a secco tradizionale. Grazie alle caratteristiche intrinseche delle pietre vere, mai uguali a sé stesse, i bagni in pietra naturale spiccano per unicità e sono l’ideale per trasformare il bagno di casa in luogo di benessere e contatto con la natura. Unica accortezza: attenzione nelle operazioni di manutenzione e pulizia perché la pietra, proprio perché naturale, è piuttosto delicata.

VERDE BOSCO E GRIGIO ANTRACITE, COLORI PERFETTI: il bianco è sempre un'ottima idea quando si vuole dare spazio all'ambiente circostante e rimanere più neutrali possibile. Tuttavia, per il bagno effetto montagna, l'abbinamento tra i colori della natura, il verde e il grigio in particolare, risulta particolarmente vincente. Basta anche solo una parete dipinta con una nuance che richiama il bosco e la roccia delle alte vette per ricreare l'atmosfera perfetta senza particolari accorgimenti. È chiaro che l'attenzione ai dettagli può fare la differenza: uno sgabello di legno, così come una cassettiera, o anche il piano del lavello, anche se abbinati a semplici accessori bianchi, regalano immediatamente il sapore della montagna.

IL CAMINETTO O LA STUFA: non tutti abbiamo la fortuna di possedere un focolare domestico e, se anche fossimo tra i pochi che ne dispongono, non è improbabile che si trovi nel soggiorno o comunque al centro dell'abitazione. Tuttavia, per un bagno in perfetto mountain style, accostare la vasca da bagno al caminetto è davvero il massimo che si può fare per ammirare al calduccio il panorama circostante, fossero anche i palazzi avvolti dalla nebbiolina invernale o le strade bagnate dalla pioggia. Un po' di immaginazione, anche in casa, non guasta mai.