Casa: cinque tips per una sala pranzo da far invidia agli ospiti 

Molto più che tavolo e sedie: il living che ha carattere è il centro della casa, in cui ci si trova e si trascorre del tempo in ottima compagnia

Uno spazio pensato per condividere i momenti importanti con la famiglia o per ricevere gli amici e godere dello stare insieme compartendo quanto proposto nei piatti. Un locale che a prima vista può apparire semplice, perché in fondo composto sostanzialmente da tavolo e sedie , e che però può assumere un'importanza insospettabile. Ecco allora un motivo in più per puntare su alcuni elementi, decorazioni o colori, in grado di regalare stile e personalità .

In casa la sala da pranzo è il fulcro dell' abitazione , quello in cui la convivialità è la parola d'ordine.

Una sala da pranzo capace di essere ricordata con un pizzico di invidia da parte di chi ha avuto l'opportunità di soggiornarvi non deve per forza essere enorme e smisurata. Le dimensioni non contano, basta saper adottare qualche piccolo accorgimento di stile per poter esibire un ambiente da copertina.

1 - EQUILIBRIO E SEMPLICITÀ: la scelta vincente è sempre quella della semplicità. Less is more, anche nella sala da pranzo, dove ciascun elemento deve trovare una sua collocazione a prescindere dallo stile su cui si è puntato. L'unico vincolo è che l'insieme risulti decisamente armonico, ma soprattutto funzionale, lasciando spazio a ciò che serve davvero per ricevere amici e parenti o per organizzare i pranzi in famiglia.

2 - FUNZIONALITÀ E COMODITA': anche la funzionalità è un elemento da tenere in rigorosa considerazione. Il tavolo deve essere spazioso quanto più possibile e, se le dimensioni del locale lo permettono, anche allungabile per soddisfare eventuali necessità. Le sedie, prima di essere acquistate, devono essere provate perché il design talvolta accontenta la vista, ma non asseconda la comodità. Infine, attenzione alle luci: illuminare una stanza è un'arte e non va sottovalutata, per cui posizionare correttamente le lampade sopra il tavolo o nel locale sarà la carta vincente per un ambiente raffinato e accogliente.

Leggi Anche Autunno, la magia del foliage colora la casa

3 - COLORI E ABBINAMENTI: puntare sul colore significa conferire un tocco di spiccata personalità all'ambiente, ma attenzione a non rendere la sala da pranzo troppo invasiva. La discrezione vince sempre, in quanto gli ospiti debbono sentirsi i veri protagonisti del convivio. Sì dunque a pareti dal tono deciso, perfette le tonalità di verde, o il rosso amaranto o il marrone nelle nuance castagna o tabacco, se però limitati a un solo lato della stanza. Da accostare naturalmente a sedute ton sur ton, possibilmente con tessuti morbidi e avvolgenti, ma non troppo caldi. Semaforo verde per lo stile minimal e scandinavo dove luminosità ed essenzialità sono le parole d'ordine.

4 - TAPPETI E DIVISORI: per delimitare anche idealmente la sala da pranzo rispetto al resto del soggiorno, oppure per staccarla dalla cucina se si tratta di un ambiente unico, il tappeto è sempre un grande alleato. Non solo attenua i rumori e rende tutto molto elegante, ma otticamente costituisce una cesura rispetto al resto del locale. Anche le pareti divisorie, come librerie o pannelli scorrevoli, sono ottimi escamotage per creare la privacy perfetta per godersi una cena tra amici.

Leggi Anche Casa piccola? Come avere tutto quel che serve anche se lo spazio è poco

5 - VERDE DOMESTICO: le piante sono le migliori amiche del Pianeta, ma anche della nostra casa. Non solo regalano allegria e serenità, ma purificano l'aria e arredano con eleganza e discrezione anche gli ambienti più anonimi e privi di personalità. I fiori poi, oltre a impreziosire la tavola, col loro profumo regalano sensazioni olfattive che contribuiscono a rendere l'occasione del pranzo o della cena assolutamente speciali e impossibili da dimenticare. Non esiste un posto più giusto di un altro ove posizionare il verde domestico: la luce è ovviamente un requisito importante, così come anche l'eventuale grado di umidità, ma con il consiglio di qualche esperto in vivaio potremo ospitare con successo il nostro piccolo angolo di felicità.