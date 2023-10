Casa: in autunno basta una zucca per cambiare l'atmosfera

Possiamo sistemare il prezioso ortaggio un po' ovunque: non servono grandi conoscenze, fantasia e buon gusto sono più che sufficienti. Ecco allora qualche piccolo suggerimento anche in vista di Halloween .

IN SOGGIORNO, SUL TAVOLINO DA FUMO: non solo libri, e nemmeno esclusivamente oggetti spesso inutili, tenuti in bella vista senza forse nessuna idea particolare o intenti precisi, si possono sistemare sui tavolini da fumo davanti al divano. La zucca, disposta con grazia, magari accanto a un piccolo vaso con fiori di stagione, oppure alle pampas o ancora alle candele (sempre molto glamour, mai dimenticarlo!), sa regalare un tocco di colore perfetto per questa stagione, generalmente grigia e piovosa.

SULLA TAVOLA, PER IMPREZIOSIRE LA MISE EN PLACE: non solo come centrotavola originale e super decorativo. Piccole zucche possono essere sistemate come segnaposto oppure anche qua e là per dare un tocco di originalità alla mise en place per una cena tra amici o per il pranzo della domenica. Allegre e divertenti, stanno benissimo anche se tutte diverse e perfino se colorate dai più piccoli: sedersi per mangiare sarà decisamente più festoso.

ALL'INGRESSO, PER ABBANDONARE L'ANONIMATO: il disimpegno spesso è un ambiente della casa trascurato perché ritenuto - a torto - di solo servizio. In realtà, si tratta quasi un biglietto da visita della nostra abitazione e basta davvero poco per conferirgli un piccolo tocco di personalità. L'accoglienza passa anche attraverso i dettagli e una zucca, possibilmente di medie dimensioni se lo spazio lo consente, rende caldo e originale anche l'ingresso più anonimo.

IN CUCINA, E NON SOLO PER LE ZUPPE!: trattandosi di un ortaggio tra i più apprezzati, la cui versatilità in cucina lo rende ingrediente indispensabile per un gran numero di preparazioni, la zucca non può mancare. Non solo nel piatto, però: un cestino con una bella varietà di deliziosi esemplari da tenere in bella mostra impreziosisce anche un locale come la cucina, così improntato all'utilità, più che alla decorazione. La fantasia tra i fornelli è sempre una dote importante, ma la si può esercitare anche oltre i manicaretti.

SUL DAVANZALE O VICINO ALLA FINESTRA: il tocco magico per cambiare il mood di casa è davvero di poca cosa, visto che basta una zucca. Puntare sull'arancione è un modo per continuare ad avere un angolo allegro anche se la brutta stagione si avvicina a grandi passi e per una zona dove relax e svago sono le parole d'ordine, basterà abbinare alle coperte o ai plaid un piccolo o grande ortaggio dal colore caldo e ramato.

IN CAMERA DA LETTO, IN UNA CESTA: nella stanza dedicata al riposo, i colori caldi, purché non troppo accesi, sono perfetti. Invece dei soliti cuscini o dei pouf sistemati ai piedi del letto o in un angolo della stanza per arredare e regalare personalità al locale, si può ricorrere alle zucche. Una cesta in cui sistemare le gustose regine dell'autunno andrà benissimo, meglio ancora se accostate a candele o ancora anche a qualche pigna o foglia dai colori autunnali. Un insieme davvero delizioso da spostare, se necessario, tranquillamente nel living quando sale il desiderio di gratificare la vista durante la giornata.