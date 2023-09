Autunno: dieci idee per balconi fioriti e bellissimi 

1 - ASTER: il termine Aster è greco e significa “fiore a stella“. Questa pianta, infatti, con la disposizione dei suoi petali ricorda la forma di una stella, pur se molto simile alla margherita. Si tratta di un piccolo "cespuglio" impiegato spesso per abbellire i giardini: molto apprezzato per la sua rigogliosa fioritura, che in alcune specie compare anche al termine dell’estate, è in grado di portare una ventata di colore a settembre inoltrato.

2 - CAVOLO ORNAMENTALE: non è un vero e proprio fiore, ma il cavolo ornamentale con le sue foglie grandi e frastagliate di colore verde e bianco, verde e rosa, verde e viola è decisamente bellissimo nel periodo autunnale. Molto facile da coltivare, sopporta le temperature sotto lo zero e le escursioni termiche. Quanto all'esposizione, puntiamo su luoghi luminosi e soleggiati e su terreni umidi e ben drenati.

3 - CICLAMINI: davvero immancabili in un balcone o in uno spazio verde che si rispetti. Con i loro fiori coloratissimi, i ciclamini sono quanto di meglio possiamo impiegare per decorare con allegria il davanzale. Forti e robusti a dispetto dell'aria tenera e quasi fragile, amano l'aria fresca dell'autunno e, se posizionati in luoghi soleggiati, non temono neppure le temperature invernali. Attenzione ai ristagni d'acqua: come per tutte le piante tipiche di questa stagione, anche per i ciclamini mai innaffiare in maniera copiosa o troppo di frequente.

4 - CRISANTEMI: corposi e colorati, confinarli a un uso cimiteriale è proprio un peccato. I crisantemi regalano una quantità di corolle dalle mille tonalità: sono bellissimi e per questo sono l'asso nella manica di chi non vuole rinunciare a un balcone fiorito anche nella stagione fredda. I boccioli di crisantemo iniziano ad aprirsi con l'inizio dell’autunno e continuano a diffondere colori anche quando la temperatura diventa molto rigida. Anche in questo caso, attenzione all'esposizione: luce e sole è sono fondamentali per assicurarsi uno spazio en plein air da far invidia.

5 - DALIE: queste meravigliose corolle appartengono alle piante dalla tipica fioritura autunnale. Le varietà sono tantissime e i colori dai toni accesi una vera tavolozza che lascia solo l'imbarazzo della scelta: fucsia, rosso, viola, arancio, bianco e giallo sono solo alcuni tra quelli che le dalie sanno offrire. Fantastiche per dare un tocco di colore anche in casa, regalano un tocco di charme alle composizioni floreali autunnali: una volta recisi, i fiori si conservano a lungo nei vasi in ambiente domestico.

6 - ERICA: pianta autunnale per eccellenza, fiorisce proprio dall'inizio della stagione e poi per tutto l’inverno grazie alla sua resistenza al freddo. I delicati fiorellini bianchi, rosa, viola o bicolori permangono fino in primavera, sempre che ricevano molto sole durante l’autunno. Perfetta da sola nelle cassette del balcone, l'erica si presta ad adornare vasi di fiori insieme ad altre corolle per composizioni vivaci e allegre. Innaffiata due o tre volte alla settimana, anche se secca conserverà il suo aspetto decorativo e potrà continuare ad abbellire il terrazzo durante tutta la stagione fredda.

7 - SKIMMIA: originaria del Giappone, questa pianta dalle foglie ovali, è perfetta per dare un tocco di vivacità al balcone autunnale. Abbastanza resistente, riesce a sopportare bene il freddo e la siccità. I bei fiori a grappolo delicatamente profumati e le bacche di un color rosso vivo son l'ideale per dare un tocco di colore al balcone anche quando il pollice verde non è proprio il nostro punto di forza.

8 - VIOLE DEL PENSIERO: romantiche e colorate, le viole sono assai tenaci e non soffrono neppure con le temperature rigide. Le radici non sono profonde e quindi le viole sono perfette per essere coltivate anche in vaso, anche se una posizione soleggiata è sicuramente più gradita per produrre fiori in quantità. Non solo sul balcone, comunque: le viole, con la loro infinita gamma di colori, sono l'ideale per un segnaposto allegro e bellissimo. Piccoli mazzetti di fiori legati da un nastro colorato o con la rafia e posti in un bicchiere colorato saranno un pensiero romantico e originale per stupire gli invitati.

9 - ZUCCHE ORNAMENTALI: le zucche sono le regine assolute dell'autunno. Il loro colore così allegro, le forme tondeggianti e le infinite dimensioni le rendono perfette per qualsiasi ambiente domestico, dall'uscio di casa al balcone, dalla tavola al soggiorno. Immancabili compagne per qualsivoglia fiore, potranno diventare anche splendide lampade se opportunamente intagliate e capaci di accogliere al loro interno candele o lucine capaci di creare un'atmosfera unica e romantica.

10 - ZAFFERANO: il Crocus sativus, meglio conosciuto come zafferano, è una pianta bulbosa perenne piuttosto diffusa in tutte le zone a clima temperato del Pianeta. I suoi bellissimi fiori rallegrano il balcone dall’autunno fino all’inverno inoltrato, regalando vasi e giardino dai colori brillanti. Nonostante la tossicità, i fiori di zafferano sono perfetti per regalare allegria al proprio angolo verde, basta posizionare la pianta al sole, senza bagnarla eccessivamente.