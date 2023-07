Terrazza: dieci tips per trasformarla in un’oasi di grande fascino

Arredare un terrazzino in modo accogliente non è proprio semplicissimo; richiede, al contrario, una certa dose di ingegno, creatività e attenzione ai dettagli.

Sfruttare al massimo lo spazio disponibile, scegliere i mobili giusti e integrare con piante ed elementi decorativi sono le chiavi indispensabili per creare un'atmosfera ospitale e confortevole. Con un tocco di personalità, la scelta corretta dei tessuti e un'attenta illuminazione il gioco è fatto!

1 - PIANIFICA E OTTIMIZZA: il segreto vincente per trasformare una terrazza risiede nella accurata pianificazione e nella sapiente disposizione degli elementi chiave. Prima di iniziare con l'ottimizzazione dello spazio, occorre valutare dimensioni e forma di quello che abbiamo a disposizione, prendere attentamente le misure e successivamente pensare all'uso che si desidera fare del terrazzino. Le opzioni sono tante: zona relax, sala da pranzo all'aria aperta, angolo per fare sport, e così via. Quando si sono definite con esattezza le esigenze, si può procedere con la scelta di mobili e accessori adatti allo spazio disponibile.

2 - PUNTA SU MOBILI FUNZIONALI E VERSATILI: nella terrazza moderna ogni centimetro conta. Secondo gli esperti di Porcelanosa, i mobili pratici e versatili, come i tavoli pieghevoli, le sedie impilabili o le panche con bauli contenitore, rappresentano un'ottima scelta. Inoltre, dove possibile, sì anche alla panca in muratura su misura per ottimizzare gli angoli del terrazzino. Prima di tutto, però, scegliamo mobili semplici evitando quelli di design, belli ma ingombranti, che occupano troppo spazio. Meglio dunque puntare su arredi da esterno in materiali leggeri e durevoli, come il vimini sintetico o l'alluminio, eleganti e funzionali.

3 - FAI ATTENZIONE A COLORI E TESSUTI: la scelta dei colori è fondamentale, poiché possono fare una grande differenza nella percezione dimensionale di una piccola terrazza. Semaforo verde per colori chiari e neutri che diano una sensazione di ampiezza, come il bianco, il beige o il grigio chiaro. Perfetti i cuscini da aggiungere a tappeti o coperte, che contribuiscono alla decorazione. Infine, bisogna ricordare di scegliere tessuti impermeabili o quantomeno facili da pulire.

4 - CIRCONDATI DI VERDE: i terrazzini più graziosi integrano piante e fiori, che creano un'atmosfera allegra e accogliente. Se le dimensioni della terrazza sono davvero ridottissime piante grasse, cactus ed erbe aromatiche sono perfette perché occupano poco spazio. Questo tipo di vegetazione aggiunge freschezza e vitalità all'ambiente senza ingombrare e senza richiedere cure eccessive.

5 - SFRUTTA LE PARETI: quando lo spazio è poco, bisogna cercare soluzioni che ne aumentino la superficie. Per sfruttare al massimo le aree a disposizione nei terrazzini possiamo utilizzare anche le pareti. Per aumentare la superficie dedicata all'area relax, sì ai vasi sospesi e alle fioriere verticali, ottime alternative di grande effetto.

6 - ILLUMINA COME DI DEVE: grazie al posizionamento di ghirlande, luci, lanterne o candele, possiamo sfruttare l'illuminazione per trasformare il nostro terrazzino. Il modo in cui le luci soffuse e calde mettono in risalto alcuni elementi decorativi serve a creare un'atmosfera intima e accogliente. Ricordiamo che l'illuminazione è funzionale per garantire sicurezza e comfort durante l'utilizzo notturno della terrazza.

7 - L'IMPORTANZA DEL PAVIMENTO E DEL RIVESTIMENTO: il pavimento è uno dei fattori chiave per far sembrare più grandi i terrazzini. Si può ottenere questo effetto con il colore corretto: le tonalità più chiare e delicate aumentano la sensazione di ampiezza e luce. Inoltre, l'effetto del pavimento, che sia legno, cemento, pietra o marmo, determina lo stile della decorazione che vogliamo conferire. Il rivestimento può essere applicato anche alla parete per aumentare il senso estetico dell'ambiente soprattutto in ambientazioni dallo stile contemporaneo.

8 - NON DIMENTICARE GLI ACCESSORI: sono i dettagli a fare la differenza nell'arredamento, soprattutto in balconi e terrazze. Vasi, sculture, specchi o quadri possono essere elementi capaci di restituire personalità allo spazio. Per aumentare la percezione della luce, aggiungi un tocco di colore sfruttando i vasi o i cuscini. Se cerchiamo uno stile ancora super naturale, meglio scegliere mobili realizzati con materiali naturali, come legno, vimini o rattan sintetico in colori neutri.

9 - GARANTISCI LA RISERVATEZZA: quando il terrazzino è esposto agli sguardi altrui, è consigliabile installare degli elementi che aiutino a difendere la privacy. I pannelli di bambù o i tralicci con piante rampicanti aumentano la protezione della propria intimità. In modo complementare, per proteggere il terrazzo dal sole e dalla pioggia, si possono usare le tende da sole, gli ombrelloni o i pergolati.

10 - AGGIUNGI UN TOCCO PERSONALE: per rendere l'atmosfera dei terrazzini completamente piacevole e accogliente, è possibile integrare elementi aggiuntivi, come musica soffusa, candele profumate o deodoranti per ambienti. Il loro potere rilassante è l'ideale per aumentare la sensazione di benessere e di relax nella nostra piccola oasi di benessere all'aperto.