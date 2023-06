Giardino e orto: rendili unici con cinque soluzioni semplici, semplici

Per impreziosire ogni angolo dello spazio outdoor , che si tratti di ampie terrazze o di un piccolo orto , a volte le soluzioni sono davvero alla portata di tutti . Eccone alcune in grado di rendere originali gli esterni di casa.

1 - TANTI FIORI, MA ALTERNATI: una cascata di fiori è capace di trasformare qualunque spazio in una meraviglia per gli occhi. Tuttavia, per rendere meno monotono e consueto il nostro balcone, o il giardino, meglio puntare su una sequenza di fiori da ripetere più volte. Un esempio? Invece della solita cassetta di gerani, scegliere una combinazione di colori e piante a contrasto da alternare in sequenza: un geranio rosso, una piantina di edera e magari una violetta, e poi ancora il geranio, e così via. Il risultato sarà davvero molto d'effetto e potrà essere variato anche in funzione della stagione.

2 - UNA CESTA PER AMICA: cesti e cestini per contenere i fiori non sono certo una novità, tuttavia sono in grado di trovare nuova vita se sistemati qua e là nel giardino o nell'orto. Riempiti prima con ciottoli per renderli più stabili, poi con vasi nascosti pieni di terra, con una bella macchia coloratissima di fiori sanno essere perfetti per dare un tocco di romanticismo e di semplicità antica anche agli angoli meno visibili dello spazio all'aperto.

3 - VINTAGE, LA NUOVA TENDENZA: oggetti riutilizzati e restituiti a ruoli da protagonista. Ecco che il vintage entra a buon diritto anche nell'orto e nel giardino di casa. Sì a vecchie carriole rimesse a nuovo e magari dipinte a colori forti e ricchi di personalità per impreziosire lo spazio outdoor, alle vecchie bici ormai in disuso perfette per assumere la veste di porta vasi, alle antiche botti che sanno trasformarsi in trenini con la vocazione di aiuola variopinta. L'idea più originale? Usare una poltrona ormai ridotta a brandelli per agganciare piccoli vasi e rami pieni di foglie per una seduta super originale e romantica allo stesso tempo. Naturalmente, chi più ne ha, più ne metta.

4 - METTI UNA CANDELA A CENA: per dare un tocco glamour anche allo spazio aperto più anonimo e spoglio, le candele restano una risorsa strategica. Super economiche e anche eco friendly, le candele non solo garantiscono illuminazione e calore, ma regalano anche un'atmosfera dolce e rilassante in grado di trasformare il nostro spazio esterno in un'area ricca di magia e di atmosfera. Sempre in relazione alle soluzioni più romantiche, mai dimenticare di rivestire con listoni di legno ipotetici percorsi o angoli della terrazza: proiettano subito in una dimensione vacanziera che ricorda luoghi bellissimi, silenziosi e decisamente molto lontani dalle rumorose città metropolitane.

5 - FIORI E FRUTTA, IL MIX VINCENTE: perché non usare la frutta per decorare anche lo spazio esterno? Non solo ciotole piene di arance e limoni per profumare la casa e donarle allegria, sì anche a ceste ricolme di agrumi anche nei balconi e nelle terrazze accostati a cassette di fiori o alle succulente. Nell'angolo orto sapranno donare colore anche alle più monotone piante di ortaggi, mentre tra le aromatiche contribuiranno a una kermesse olfattiva assolutamente unica.