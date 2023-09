Casa piccola? Come avere tutto quel che serve anche se lo spazio è poco 

ORDINE INNANZITUTTO: tenere la casa in ordine è importante in generale, ma in una casa piccola diventa davvero imprescindibile per poter sfruttare ogni angolo e ogni centimetro utile. Oltre alle scarpe e ai vestiti, che andrebbero sistemati negli armadi dedicati, è decisamente assai vantaggioso creare spazio per tutti quegli oggetti che inevitabilmente girano sempre per la casa. Attrezzi, prodotti per la pulizia, cavi per il cellulare, monetine, chiavi e chi più ne ha, più ne metta: un insieme di cose che possono essere collocate ordinatamente in piccoli contenitori o riposti su appositi ganci che, oltre a garantire l'ordine necessario, sapranno anche rendere ben visibile tutto quello che serve al momento giusto senza che si debba impazzire a cercarlo.

COLORI CHIARI E LUMINOSI: le pareti colorate possono regalare personalità e stile, ma dipingere con colori accesi l'interno della casa non sempre è la scelta vincente, soprattutto quando le dimensioni sono assai contenute. Ad esempio, una parete dal colore scuro, pur di tendenza, in un appartamento di pochi metri quadrati potrebbe soffocare l’intero ambiente riducendo ulteriormente l'effetto di ampiezza. Per non sbagliare, meglio puntare sul classico bianco che, oltre a donare freschezza, pulizia e luminosità, è in assoluto il miglior alleato per fare apparire gli spazi più grandi e ariosi.

Leggi Anche Tendenze arredo: i lampadari con le bolle di vetro

USO SAPIENTE DEGLI SPECCHI: gli specchi hanno l’incredibile potere quasi magico di creare profondità e ingrandire gli spazi. Un utilizzo ben conosciuto anche nell'antichità, che ha mantenuto il suo ruolo rimanendo una delle astuzie vincenti quando si tratta di creare effetti ottici. Non a caso, l'impiego di superfici specchiate aumenta la luminosità e inganna lo sguardo, arredando con discrezione. No al luogo comune per cui gli specchi sono destinati solo al bagno e alla camera da letto, perché possono essere posizionati a buon diritto in soggiorno, nell'ingresso e, perché no?, perfino in cucina per ottenere un ampliamento della visuale immediato.

MOBILI MULTIFUNZIONE: le soluzioni di design oggi sono davvero molte per chi ha problemi di capienza. I mobili trasformisti sono quelli strategici che non possono mancare se si vuole guadagnare spazio in casa. Contenitori sotto al letto, tavoli pieghevoli, scaffali che diventano letti e poltrone con mensole e scaffali per i libri integrati sono solo alcune delle soluzioni intelligenti proposte dai designer. Non solo quindi case alla moda e super trendy, ma anche ottime occasioni per dare spazio all’immaginazione strizzando l'occhio alla praticità. Teniamo presente che gli architetti sono veri e propri prestigiatori, capaci di ricavare scomparti segreti in angoli insospettabili. Ecco perché può valere la pena di affidarsi a un professionista per ottenere spazio extra attraverso idee originali e niente affatto scontate, come ad esempio scale o ripiani dotati di capienti cassetti contenitore.

IL SOPPALCO, UN GRANDE AIUTO: i soppalchi hanno il grande vantaggio di creare degli autentici spazi multifunzionali. Se il soffitto è sufficientemente alto, come spesso accade nelle case più vetuste, realizzarne uno non è troppo complicato ma diventa la soluzione perfetta per offrire una vera e propria stanza in più all'appartamento. L’uso più comune del soppalco è quello destinato a creare una zona studio sotto il tetto, ma naturalmente sì anche ad angoli conversazione e relax, così come anche alle zone destinate a far giocare i più piccoli.

FINESTRE E SPAZI OUTDOOR: ormai i davanzali e i balconi sono diventati parte integrante della casa tanto che possono offrire ulteriori soluzioni salvaspazio. Collocando opportunamente morbidi cuscini, le finestre sapranno diventare un originale divano o una simpatica zona lettura. Il balcone, anche se piccolo, può rivendicare il proprio ruolo di area svago e relax a pieno titolo aumentando con discrezione lo spazio destinato alla convivialità.