Autunno, la magia del foliage colora la casa

I toni del verde bosco , del marrone delle castagne , degli aranciati tipici dei frutti e delle bacche di questa stagione, il giallo delle foglie che ancora resistono sugli alberi prossimi ormai a spogliarsi completamente, sono incredibilmente eleganti e ricchi di quella magia che fa dell'abitazione l'ambiente perfetto per vivere in assoluta serenità .

Il must dell' autunno è riproporre le sfumature del foliage in casa .

IL VERDE BOSCO: elegante e senza tempo, questo colore fa parte di quella policromia che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente e a qualsiasi stile. Perfetto per le pareti del soggiorno, come per quelle della camera da letto, si abbina con facilità ai grigi, ai gialli, al rosso mattone, all'arancione e naturalmente è ideale quando si punta sullo stile minimal dove il legno la fa da padrone. Il verde lo si può richiamare anche con piante da interno da sistemare nel soggiorno, nel bagno e perfino, contrariamente a quanto si pensa, anche nelle stanze dedicate al riposo: non solo regalano ossigeno durante il giorno, ma sono terapeutiche per ritrovare calma e serenità anche tra le pareti domestiche.

IL MARRONE: altrettanto elegante, quanto caldo e avvolgente, è il colore della castagna. Il marrone è anche il colore della terra, che in autunno profuma di muschio e di funghi, ma anche quello del tabacco e del cuoio, così austeri e tuttavia perfetti per le case che non rinunciano alla personalità di chi vi abita. Assolutamente versatile, si adatta con grazia a qualsiasi abbinamento: non solo con le tinte del foliage, ma è stupendo anche accostato ad arredi che richiamano l'atmosfera post industriale dove il ferro e il metallo fanno da contrappunto a sedute comode e avvolgenti.

IL GIALLO OCRA: allegra, vivace e allo stesso tesso tempo mai invasiva, questa tinta che richiama l'autunno è immancabile nella riproposizione del foliage domestico. Da scegliere per rivestire morbidi cuscini da sistemare sui divani, per rivestire le sedute di poltrone dal gusto retrò, per boiserie d'effetto che rivestono parte della parete del soggiorno creando una quinta ideale che separa la zona conversazione.

L'ARANCIONE: forse il colore più amato di questa stagione. L'arancione, in tutte le sue sfumature, è immancabile quando si vuole dare un tocco di calore alla propria abitazione senza tuttavia rinunciare all'allegria che questa tinta sa regalare. Inconfondibile grazie all'ortaggio simbolo di Halloween, la zucca, è bellissimo se scelto per rivestire il divano, a maggior ragione se con tessuti morbidi e dall’effetto cangiante: sì dunque ai velluti e all'immancabile quanto pratica microfibra.

IL ROSSO: quanta passione può esprimere questo colore, così amato e temuto allo stesso tempo? Il rosso esprime personalità e vigore, non ama ruoli secondari e per questo deve essere protagonista dell'ambiente in cui si colloca. Dalle nuance calde più vicine al terracotta a quelle più squillanti che arrivano sino al viola, passando per le sfumature che si avvicinano al rosa confetto, il rosso è sempre un'ottima scelta. Se si ha il coraggio di osare, è magnifico anche accostato al blu oceano o alle tonalità neutre dei grigi e dei beige: non resta che l’imbarazzo della scelta.