Istanbul cancella lo show di Robbie Williams per ragioni di sicurezza: "È sionista"

Le autorità turche hanno cancellato il concerto di Robbie Williams previsto a Istanbul martedì 7 ottobre per ragioni di "pubblica sicurezza". Il cantante ha annunciato su Instagram l'annullamento della data, l'ultima del suo tour, dicendo che gli "dispiace moltissimo". "L'ultima cosa che vorrei è mettere a repentaglio la sicurezza dei miei fan: la loro incolumità viene prima di tutto", ha scritto in una storia. "Non vedevamo l'ora di esibirci, ma la decisione di cancellare lo spettacolo è al di fuori del nostro controllo", ha aggiunto.