L'Ex Take That sorprende tutti con un atteso disco con undici tracce. L'11 febbraio uscirà la versione Deluxe che conterrà altri sei brani
© IPA
Robbie Williams torna a sorpresa con il suo nuovo e atteso album "Britpop", disponibile in digitale e in formato fisico sul suo store ufficiale. Il 6 febbraio, invece, uscirà "Britpop (Deluxe Edition)". La copertina dell'album è un chiaro richiamo al titolo, e presenta un dipinto di uno dei look più iconici di Robbie: la tuta rossa che indossò al Glastonbury Festival nel 1995, all'apice dell'era Britpop.
Nell'album sono contenuti i singoli "Rocket", che vede la partecipazione alla chitarra della leggenda dei Black Sabbath Tony Iommi e "Spies" dal sapore indie-pop scritto da Robbie e dai suoi collaboratori di lunga data Karl Brazil e Owen Parker. Parlando di Britpop Robbie ha dichiarato: "Volevo creare l'album che avrei voluto scrivere e pubblicare dopo aver lasciato i Take That nel 1995. Era l'apice del Britpop e un'epoca d'oro per la musica britannica. Ho lavorato con alcuni dei miei idoli su questo album: è crudo, ci sono più chitarre ed è un disco ancora più energico e potente del solito. C'è un po' di 'Brit' e sicuramente anche un po' di 'pop'. Sono immensamente orgoglioso di questo progetto e non vedo l'ora che i fan lo ascoltino".
Il nuovo lavoro del cantautore britannico si compone di undici tracce:
1. Rocket
2. Spies
3. Pretty Face
4. Bite Your Tongue
5. Cocky
6. All My Life
7. Human
8. Morrissey
9. You
10. It’s OK Until The Drugs Stop Working
11. Pocket Rocket
"Britpop" (Deluxe Edition) conterrà altre sei tracce:
12. Selfish Disco
13. G.E.M.B
14. Comment Section
15. Fucking Amazing
16. 100% Beau
17. Desire (Official FIFA Anthem)
L'ex Take That è uno degli artisti musicali più premiati al mondo con sei dei cento album più venduti nella storia britannica, 85 milioni di album venduti in tutto il mondo, quindici album numero uno nel Regno Unito e un record di diciotto BRIT Awards, più di ogni altro artista. A dicembre 2024 è uscito al cinema il suo film, candidato agli Oscar, "Better Man" e a gennaio è uscita la colonna sonora ufficiale, "Better Man (Original Motion Picture Soundtrack)", che gli ha assicurato il suo quindicesimo primo posto in classifica album UK, eguagliando il record dei Beatles.