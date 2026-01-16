Nell'album sono contenuti i singoli "Rocket", che vede la partecipazione alla chitarra della leggenda dei Black Sabbath Tony Iommi e "Spies" dal sapore indie-pop scritto da Robbie e dai suoi collaboratori di lunga data Karl Brazil e Owen Parker. Parlando di Britpop Robbie ha dichiarato: "Volevo creare l'album che avrei voluto scrivere e pubblicare dopo aver lasciato i Take That nel 1995. Era l'apice del Britpop e un'epoca d'oro per la musica britannica. Ho lavorato con alcuni dei miei idoli su questo album: è crudo, ci sono più chitarre ed è un disco ancora più energico e potente del solito. C'è un po' di 'Brit' e sicuramente anche un po' di 'pop'. Sono immensamente orgoglioso di questo progetto e non vedo l'ora che i fan lo ascoltino".