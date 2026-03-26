Paul McCartney annuncia il nuovo album "The Boys of Dungeon Lane"

"Sono tanti ricordi di Liverpool. C'è una parte su John e su Forthlin Road, la via dove vivevo. Dungeon Lane è lì vicino. Vivevo a Speke, un posto piuttosto popolare. Non avevamo molto, ma non importava perché la gente era fantastica", ha raccontato McCartney a proposito del singolo, che ha definito una "canzone della memoria".