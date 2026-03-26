Paul McCartney annuncia il nuovo album "The Boys of Dungeon Lane"

Paul McCartney, gita solitaria in barca a vela a New York
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L'ex Beatle presenta il suo album più intimo: 14 brani ispirati all'infanzia a Liverpool con John Lennon e George Harrison
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Paul McCartney è pronto a fare il suo grande ritorno a quasi sei anni dall'ultimo disco. L'ex Beatle, 83 anni, ha annunciato "The Boys of Dungeon Lane", il suo diciannovesimo album solista, in uscita il 29 maggio su MPL/Capitol Records. Insieme all'annuncio è arrivato il singolo "Days We Left Behind", presentato in anteprima su BBC Radio Merseyside.
Tutto è partito nel 2021, durante un incontro con il produttore Andrew Watt, quando McCartney ha strimpellato un accordo di chitarra inedito. Da lì è cominciato un lavoro portato avanti tra Los Angeles e il Sussex nei ritagli tra un tour e l'altro, senza fretta né scadenze. Watt è lo stesso produttore di "Hackney Diamonds" dei Rolling Stones e di "Mayhem" di Lady Gaga.
Il titolo rimanda a una stradina di Speke, sobborgo operaio di Liverpool dove McCartney è cresciuto a pochi passi dall'amico George Harrison. Il disco è descritto come il più introspettivo della sua carriera: 14 brani che raccontano l'infanzia nel dopoguerra, la forza dei genitori e le prime avventure con Harrison e John Lennon, molto prima che in tutto il mondo esplodesse la "Beatlemania".
"Sono tanti ricordi di Liverpool. C'è una parte su John e su Forthlin Road, la via dove vivevo. Dungeon Lane è lì vicino. Vivevo a Speke, un posto piuttosto popolare. Non avevamo molto, ma non importava perché la gente era fantastica", ha raccontato McCartney a proposito del singolo, che ha definito una "canzone della memoria".
L'album promette grande varietà: rock in stile Wings, armonie alla Beatles, groove tipicamente McCartneyani e momenti di intimità raccolta. I 14 brani in scaletta sono: "As You Lie There", "Lost Horizon", "Days We Left Behind", "Ripples in a Pond", "Mountain Top", "Down South", "We Two", "Come Inside", "Never Know", "Home to Us", "Life Can Be Hard", "First Star of the Night", "Salesman Saint" e "Momma Gets By".
Per celebrare il ritorno, McCartney suonerà il 27 e 28 marzo al Fonda Theatre di Hollywood — i suoi primi concerti dal termine del Got Back Tour nel novembre 2025 — in una sala da 1.200 posti, già sold out. A 83 anni, "Sir Paul" dimostra che la storia prima dei Beatles è ancora tutta da raccontare.
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