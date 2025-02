Paul McCartney improvvisa un concerto a New York, che delirio!

Non è la prima volta che Paul McCartney improvvisa un concerto. E questa volta lo ha fatto esibendosi al Bowery Ballroom nel Lower East Side per solo 575 persone. "Ed eccoci qui - ha detto sorridente sul palco - un piccolo concerto a New York, perché no?". "Non riesco a credere che siamo qui – ha aggiunto - ma ci siamo e lo sto facendo". Il suo ultimo concerto nella Tri State Area risale a tre anni fa al MetLife Stadium e vi avevano partecipato 82mila persone.