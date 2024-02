E' stato ritrovato il celebre basso appartenuto a Paul McCartney e presente in diverse iconiche canzoni dei primi Beatles, tra cui "Twist And Shout", "Love Me Do" e "She Loves You" dopo che era stata lanciata una campagna a livello globale per risolvere "il più grande mistero del rock and roll".

Il leggendario basso violino Hofner 500/1 è stato usato dall'artista per tutti gli anni 60, fino alla sua misteriosa scomparsa nel 1972 dopo la fine delle leggendarie sessioni di registrazione di "Get back/Let it be".