Il progetto di ricerca

Nick Wass, dirigente della stessa azienda di strumenti musicali Hofner, ha deciso di creare il "Lost bass project" al fine di ritrovare quello che lui descrive come "il più importante basso della storia musicale". Lo strumento fu acquistato da Paul McCartney per 30 sterline ad Amburgo in Germania nel 1961 e il suo suono è in molti dei grandi successi dei Beatles di quegli anni, come "Love me do" e "She loves you". McCartney lo suonò negli show al Top Ten Club a Amburgo nel 1961 e al Cavern di Liverpool, continuando a usarlo nelle registrazioni a Abbey Road.