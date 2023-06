Le parole su Twitter

"Sembra che ci siano molte congetture là fuori - scrive Paul McCartney su Twitter - Non posso dire troppo in questo momento ma per essere chiaro, niente è stato creato artificialmente o sinteticamente. È tutto reale e tutti suoniamo qui. Abbiamo ripulito alcune registrazioni esistenti, un processo che va avanti da anni". Paul McCartney aveva annunciato che sarà l'ultimo singolo dei Beatles: "L'abbiamo appena finita e la canzone uscirà entro quest'anno". Il brano dovrebbe essere "Now and then", anche se l'artista non ha mai fatto il nome della canzone.