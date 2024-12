Paul McCartney ha scelto di chiudere il suo "Got Back Tour" in Inghilterra con una doppia data a Manchester alla Co-Op Live Arena (14 e 15 dicembre) e il gran finale alla O2 Arena di Londra (18 e 19 dicembre). Ad accompagnare l'artista 82enne la band formata da Abe Labriel Jr alla batteria, Brian Ray e Rusty Anderson alle chitarre e Wix Wickens alle tastiere. Oltre tre ore di show e 36 brani in scaletta, che ripercorrono la storia dei Beatles ("Blackbird", "Drive My Car", "Love Me Do" e "Lady Madonna"), la sua avventura con i Wings ("Jet", "Live and Let Die", "Band on the Run") e le canzoni della sua carriera da solista. Non possono poi mancare gli omaggi a George Harrison ("Something") e un duetto con il video di John Lennon per "I’ve Got a Feeling".