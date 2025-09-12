Auguri a "Yesterday", il sogno di Paul McCartney compie 60 anni

Un episodio clamoroso è legato a Chris Farlowe, artista della scena rock blues inglese, a cui fu offerta la possibilità di incidere "Yesterday" prima che fosse pubblicata dai Beatles. Farlowe rifiutò perché la considerava troppo sdolcinata. Forse la stroncatura più prestigiosa fu quella di Bob Dylan, che inizialmente affermò che "nella Biblioteca del Congresso ci sono migliaia di canzoni migliori di 'Yesterday' e 'Michelle'". Successivamente ha però registrato una sua versione di "Yesterday" con l'amico George Harrison, anche se non è mai stata pubblicata.