Compie 60 anni "Help!", l'album con cui i Beatles entrarono nella maturità

Porta la firma di John Lennon invece "You've Got To Hide Your Love Away". Si tratta del primo brano interamente acustico registrato dai Beatles e il testo allude a un amore extra coniugale anche se secondo Tony Bramwell, vecchio amico della band nonché loro tour manager, parlerebbe in realtà della mai accertata relazione omosessuale con Brian Epstein, il manager del gruppo. Sempre di Lennon è "Ticket To Ride", dove il gruppo si lancia davvero in avanti, con scenari protopsichedelici, che avrebbero trovato sviluppi molto più compiuti negli anni a venire, e un superamento del classico formato dei tre minuti. Anche in questo caso il testo si presta a più interpretazioni, perché se la versione ufficiale parla di un riferimento alle vacanze che John e Paul facevano in autostop da adolescenti nell'isola di Wight altri vedono in quel "Ticket to Ride" il modo in cui Lennon chiamava il certificato che attestava che non fossero affette da malattie veneree che le autorità di Amburgo chiedevano alle prostitute per esercitare la professione.