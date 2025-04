È stato annunciato il cast per i prossimi film biografici sui Beatles diretti Sam Mendes, con quattro grandi nomi pronti a vestire i ruoli dei componenti dell'iconica band britannica. Dopo mesi di voci incontrollate, al CinemaCon 2025 di Las Vegas, Sony ha confermato il cast per i quattro progetti sui Fab Four, con tutti e quattro i film destinati a uscire nell'aprile 2028. Dopo "Il Gladiatore 2", Paul Mescal interpreterà Paul McCartney, Harris Dickinson sarà John Lennon, Barry Keoghan darà il volto a Ringo Starr e Joseph Quinn a quello di George Harrison.