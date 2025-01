Ringo Starr torna alle radici: in "Look Up" c'è tutto il suo amore per il country

La passione di Starr per la musica country è sempre stata evidente durante tutta la sua prestigiosa carriera. Ha suonato e scritto numerose canzoni country - o con influenze country - sia durante gli anni con i Beatles (ad esempio "Act Naturally", "What Goes On", "Don't Pass Me By") che con il gruppo precedente Rory Storm and The Hurricanes. Inoltre, il suo secondo album da solista "Beaucoups of Blues" del 1970 era country. Il suo amore per la musica country e il blues lo ha portato da Londra al Texas quando era ancora un adolescente, dopo aver letto che Lightnin' Hopkins ha vissuto a Houston.