La vendita prenderà il via il 9 aprile e promette di attirare grande attenzione. Protagonista assoluta è una chitarra acustica Epiphone EJ-200, autografata dallo stesso Noel Gallagher e utilizzata durante la scrittura dell'album. Accanto allo strumento saranno esposti anche altri cimeli di grande valore per i fan: un foglio contenente il testo autografo di Don't Look Back in Anger e una chitarra Rickenbacker a 12 corde, appartenuta al musicista. Tutti gli oggetti saranno corredati da certificati di autenticità che ne attestano la provenienza e l'utilizzo in studio, dove il disco fu inciso in appena quindici giorni.