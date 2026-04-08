Noel Gallagher, Sotheby's mette all'asta la chitarra con cui scrisse "(What's the Story) Morning Glory?"
Per aggiudicarsi lo strumento musicale sarà necessario investire una cifra importante compresa tra i 60mila e gli 80mila dollari
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Le aste musicali organizzate da Sotheby's continuano ad affascinare collezionisti e appassionati di tutto il mondo, perché consentono di entrare in possesso di autentici frammenti di storia della musica. È il caso della chitarra appartenuta a Noel Gallagher, mente creativa degli Oasis, con cui prese forma uno degli album più rappresentativi degli anni '90: (What's the Story) Morning Glory?. Pubblicato nel pieno dell'era Britpop, il disco ha superato i 22 milioni di copie vendute a livello globale, diventando non solo un successo commerciale straordinario, ma anche un simbolo culturale capace di segnare un'intera generazione.
L'asta e gli oggetti in esposizione
La vendita prenderà il via il 9 aprile e promette di attirare grande attenzione. Protagonista assoluta è una chitarra acustica Epiphone EJ-200, autografata dallo stesso Noel Gallagher e utilizzata durante la scrittura dell'album. Accanto allo strumento saranno esposti anche altri cimeli di grande valore per i fan: un foglio contenente il testo autografo di Don't Look Back in Anger e una chitarra Rickenbacker a 12 corde, appartenuta al musicista. Tutti gli oggetti saranno corredati da certificati di autenticità che ne attestano la provenienza e l'utilizzo in studio, dove il disco fu inciso in appena quindici giorni.
Quanto può valere un mito?
Le stime parlano chiaro: per aggiudicarsi la chitarra sarà necessario investire una cifra compresa tra i 60mila e gli 80mila dollari. Una somma considerevole, ma non sorprendente per un oggetto con un tale valore storico e simbolico. Secondo gli esperti del settore, strumenti come questo rappresentano veri e propri cimeli inestimabili per collezionisti e appassionati. La loro unicità, unita al legame con momenti iconici della musica, ne fa crescere il valore nel tempo.
Il prezzo della leggenda
Per quanto elevata, la cifra stimata resta comunque contenuta se confrontata con altre vendite legate al mondo della musica. Negli anni, Sotheby's ha battuto all'asta oggetti ben più costosi: dal manoscritto di Like a Rolling Stone di Bob Dylan, venduto per oltre un milione di sterline, fino a rarità come strumenti storici e documenti legati ai Beatles. Il rock, quando diventa leggenda, non ha prezzo. E la chitarra di Noel Gallagher non è solo uno strumento musicale, ma il simbolo di un'epoca che continua a vivere nell'immaginario collettivo.