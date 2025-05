Reunion tour Oasis, ecco come Liam e Noel Gallagher si rimettono in forma prima di tornare sul palco

Secondo alcune fonti del Sun, mentre si preparano per i loro concerti del Live '25, Liam Gallagher starebbe sfruttando al massimo la piscina della sua casa in Francia mentre quando sta a Londra corre a Hampstead Heath. Nel frattempo, Noel ha assunto un personal trainer per mantenersi in forma. Una fonte ha detto: "Entrambi i fratelli devono essere nella migliore forma fisica della loro vita per sopportare fisicamente il lungo tour. Non sono dei ragazzini e hanno entrambi oltre cinquant'anni". Intanto Liam avrebbe rifiutato i personal trainer, ma Noel sta accettando tutto l'aiuto possibile. La fonte ha aggiunto che "Noel era desideroso di ricevere un aiuto extra perché ha bisogno di un po' più di incoraggiamento dal punto di vista fisico. Non è motivato come Liam, ma si rende conto di dover essere nella migliore forma possibile per il loro tour". Gli Oasis sono pronti a dare il via al loro attesissimo tour di 41 date che partirà dal Principality Stadium di Cardiff il 4 luglio.