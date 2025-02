Dopo l'annullamento di oltre 50mila biglietti già venduti, non dal rivenditore ufficiale, bensì su una delle piattaforme di secondary ticketing e a un prezzo superiore a quello nominale, adesso si parla di vere e proprie truffe sui social con tagliandi del tutto falsi. Centinaia di fan britannici dei fratelli Liam e Noel Gallagher hanno denunciato le frodi subite nel mese successivo all'annuncio della riappacificazione fra i due e di una serie di concerti della band finiti rapidamente 'sold out'. E' quanto emerso dai dati raccolti dal colosso bancario Lloyds Banking Group, secondo cui in media le vittime dei raggiri hanno perso 346 sterline. Sono stati presi di mira soprattutto i fan di età compresa tra i 35 e i 44 anni, che rappresentano quasi un terzo (31%) di tutti i casi. Quasi sempre la truffa è iniziata da annunci o post falsi sui social media, ha affermato Lloyds, con la "grande maggioranza" originata su Facebook. "Una semplice ricerca rivela che sono stati creati numerosi gruppi non ufficiali, molti dei quali vantano decine di migliaia di membri, dedicati all'acquisto e alla vendita di biglietti per il tour degli Oasis", ha affermato un portavoce della banca sottolineando come non sia autorizzato questo tipo di commercio sulla piattaforma.