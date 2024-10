Per i loro live gli Oasis hanno messo a disposizione diverse opzioni, dal semplice posto a sedere fino ai pacchetti più onerosi che includono l'ingresso prioritario, un gadget in edizione limitata, l'accesso alla festa pre-show, e quello a una mostra degli Oasis. I prezzi si sono rivelati però sin da subito esorbitanti. Per vedere suonare dal vivo i fratelli Gallagher i fan hanno dovuto mettere mano al portafoglio e spendere tra gli 80 e i 180 euro per il posto più economico (escluse le commissioni), mentre i prezzi per i pacchetti premium si sono alzati di molto. Nonostante il disappunto dei fan per i prezzi non proprio abbordabili, i sistemi di prevendita sono andati in tilt per l'enorme numero di richieste. E nel giorno della vendita dei biglietti, come prevedibile, è stato un delirio. Migliaia di fan si sono messi "in coda" (virtualmente) sui siti preposti alla vendita dei biglietti sin dalla notte per riuscire ad accaparrarsi l'ambito oggetto del desiderio, ma è stato subito caos. Nella maggior parte dei casi le code non sono andate a buon fine o sospese, e le piattaforme ufficiali di vendita sono andate in poco tempo in tilt. Risultato: tutte i concerti sono andati sold out e ma molti biglietti sono subito apparsi sui siti pirata a prezzi super maggiorati, in alcuni casi gonfiati anche di 40 volte.

La situazione è un po' sfuggita di mano anche e soprattutto per quanto riguarda il sistema di prezzi dinamici di Ticketmaster, che fa aumentare i prezzi in base alla domanda. Da quanto era emerso sui media del Regno Unito, inizialmente il costo dei biglietti degli attesissimi concerti della band, a luglio e agosto 2025 in Irlanda e in Inghilterra, variava tra le 70 e le 500 sterline (80-600 euro).