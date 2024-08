Per vedere suonare dal vivo i fratelli Gallagher i fan dovranno mettere mano al portafoglio e spendere tra gli 80 e i 180 euro per il posto più economico (escluse le commissioni), mentre i prezzi si alzano per pacchetti premium che includono benefit come articoli di merchandising in edizione limitata, accessi prioritari e invito ai pre-party dei concerti. In molti sui social hanno espresso il loro disappunto per i prezzi non proprio abbordabili, ma nonostante questo i sistemi di prevendita sono andati in tilt per l'enorme numero di richieste.