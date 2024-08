Così dopo 15 anni di faida, spesso senza esclusione di colpi (anche bassi), i fratelli Gallagher hanno deciso di seppellire l'ascia di guerra per tornare sul palco insieme. Secondo le voci la tregua sarebbe arrivata al termine di una telefonata notturna in cui sono state poste le basi per questo tour da 50 milioni di sterline. Sabato mattina si aprirà la corsa al biglietto e poi inizierà il conto alla rovescia per gli show. Nel frattempo, venerdì 30 agosto, uscirà l'edizione speciale di "Definitely Maybe", l'album di debutto della band che quest'anno compie 30 anni.